Нападающий сборной Португалии Рафа Силва завершит карьеру

Нападающий «Бешикташа» и сборной Португалии Рафа Силва планирует завершить профессиональную карьеру, сообщает турецкое издание Halk.

По информации источника, 32-летний португалец заявил о своем желании во время встречи с президентом клуба Сердалом Адалы перед дерби против «Фенербахче». Однако руководитель убедил игрока выйти на поле.

«Я очень уважаю тренера, но я принял решение, и оно не изменится», — отметил португальский футболист.

В этом сезоне Силва сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Ранее португалец выступал за «Бенфику», «Брагу» и «Фейренсе». За сборную Португалии у него 25 сыгранных матчей, победа в чемпионате Европы и Лиге наций.