Нападающий сборной Португалии Рафа Силва завершит карьеру

13 ноября, 01:04
Нападающий «Бешикташа» и сборной Португалии Рафа Силва планирует завершить профессиональную карьеру, сообщает турецкое издание Halk.
По информации источника, 32-летний португалец заявил о своем желании во время встречи с президентом клуба Сердалом Адалы перед дерби против «Фенербахче». Однако руководитель убедил игрока выйти на поле.
«Я очень уважаю тренера, но я принял решение, и оно не изменится», — отметил португальский футболист.
В этом сезоне Силва сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.
Ранее португалец выступал за «Бенфику», «Брагу» и «Фейренсе». За сборную Португалии у него 25 сыгранных матчей, победа в чемпионате Европы и Лиге наций.