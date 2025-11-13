Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
ЧМ-2026

13 ноября, 01:04

Нападающий сборной Португалии Рафа Силва завершит карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Бешикташа» и сборной Португалии Рафа Силва планирует завершить профессиональную карьеру, сообщает турецкое издание Halk.

По информации источника, 32-летний португалец заявил о своем желании во время встречи с президентом клуба Сердалом Адалы перед дерби против «Фенербахче». Однако руководитель убедил игрока выйти на поле.

«Я очень уважаю тренера, но я принял решение, и оно не изменится», — отметил португальский футболист.

В этом сезоне Силва сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

Ранее португалец выступал за «Бенфику», «Брагу» и «Фейренсе». За сборную Португалии у него 25 сыгранных матчей, победа в чемпионате Европы и Лиге наций.

Футбол
ФК Бешикташ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
