Неймар пригрозил не поехать на матч Уругвай - Бразилия из-за инцидента с попкорном

Нападающий сборной Бразилии Неймар вступил в конфликт с президентом Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесом, сообщает As.

Из-за инцидента после матча с Венесуэлой (1:1), когда в форварда бросили пакет с попкорном, Неймар пригрозил не полететь с командой на матч группового турнира южноамериканской квалификации чемпионата мира-2026 против Уругвая.

По данным источника, после инцидента нападающий встретил Родригеса и нелицеприятно высказался о нем и о месте проведения матча.

Игра с Уругваем назначена на 18 октября. Встреча пройдет в Монтевидео.

В Неймара бросили пакет с попкорном после матча с Венесуэлой в отборе к ЧМ-2026