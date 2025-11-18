Нидерланды разгромили Литву и вышли на ЧМ-2026, Польша обыграла Мальту

Сегодня, 00:50
Сборная Нидерландов разгромила Литву в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:0.
Голы забили Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Хави Симонс и Дониэлл Мален.
В параллельном матче группы G сборная Польши в гостях обыграла Мальту — 3:2.
У Мальты отличились Ирвин Кардона и Тедди Теума, у Польши — Роберт Левандовски, Павел Вшолек и Петр Зелиньски.
Сборная Нидерландов заняла первое место в таблице отборочной группы G и отобралась в финальную стадию турнира — у команды 20 очков после 8 матчей. Польша (17 очков) стала второй и сыграет в стыковых матчах. Финляндия (10) заняла третье место, Мальта (5) — четвертое, а Литва (3) — пятое.