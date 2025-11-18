Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:50

Нидерланды разгромили Литву и вышли на ЧМ-2026, Польша обыграла Мальту

Павел Лопатко
Футболист сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс.
Фото Reuters

Сборная Нидерландов разгромила Литву в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:0.

Голы забили Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Хави Симонс и Дониэлл Мален.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Литва

В параллельном матче группы G сборная Польши в гостях обыграла Мальту — 3:2.

У Мальты отличились Ирвин Кардона и Тедди Теума, у Польши — Роберт Левандовски, Павел Вшолек и Петр Зелиньски.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
2:3
Польша

Сборная Нидерландов заняла первое место в таблице отборочной группы G и отобралась в финальную стадию турнира — у команды 20 очков после 8 матчей. Польша (17 очков) стала второй и сыграет в стыковых матчах. Финляндия (10) заняла третье место, Мальта (5) — четвертое, а Литва (3) — пятое.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
