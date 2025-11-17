Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
ЧМ-2026

17 ноября, 20:00

Нидерланды — Литва: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Нидерланды и Литва сыграют в отборе на чемпионат мира 2026 17 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк (сборная Нидерландов).
Фото Global Look Press

Сборные Нидерландов и Литвы сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в понедельник, 17 ноября. Игра состоится на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме (Нидерландах) и начнется в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.
17 ноября, 22:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Нидерланды
4:0
Литва

Следить за ключевыми событиями матча Нидерланды — Литва можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Литва проиграла Нидерландам со счетом 2:3.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе проходит с 21 марта 2025 по 31 марта 2026 года. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Литвы по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
