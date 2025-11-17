ДР Конго победила Нигерию и сыграет в межконтинентальных стыках ЧМ-2026

Сборная ДР Конго обыграла Нигерию в финальном матче отборочного турнира ЧМ-2026 от Африканской конфедерации футбола — 1:1 (4:3 пенальти). В основное время оба гола были забиты в первом тайме — на 3-й минуте отличился полузащитник нигерийцев Франк Оньека, а на 32-й минуте — нападающий конголезцев Элия Мешак. В полуфинале отборочного турнира Нигерия выиграла у Габона (4:1), а ДР Конго обыграла Камерун (1:0). Сборная ДР Конго выступит в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. В ее составе играет нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. В матче с Камеруном он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время. ЧМ. Отборочный турнир. Африка. .

16 ноября, 22:00. ()

FANAT15 Рейтинг придумали фуфлыжный!! Который не отражает истинного места. 17.11.2025

FANAT15 Ничего особенного. Можно посмотреть,если есть желание. Посмотрим в стыках. Я так понимаю два места разыгрывается в этом турнире. И всё из одного матча. Странная схема. Почему не сделать 2 группы по 3 команды,и победители выходят. А так случайностей до хрена. Идиоты .да и только. Всё упрощают. Стыки надо играть из двух матчей. ОБЯЗАТЕЛЬНО, не футбол .а фуфло получается. Теперь одна страна не потянет ни один ЧМ. Будут 2 или 3.а потом 4. 17.11.2025

Saiga-спринтер Не лезь с дилетантщиной. В игровых видах спорта турнир - это соревнования по круговой системе. (Учебник для 2-го курса ИФК "Проведение и организация соревнований"). 17.11.2025

FANAT15 Не надо жить старыми представлениями и фаворитами. Нигерия и Камерун уже давно ничего не выигрывают в Африке. И на ЧМ были по разу за последние 2 ЧМ. Да,вылетели,ну и фиг с ними.Не смертельно.Всё равно ЧМ фуфло с таким количеством команд.особенно в ГЕЙРОПЕ. Просто профанация. Через пару ЧМ будет 64 и дальше мрак!! 17.11.2025

Camry163 Не промахнись, их два там )) Тебе в "другое" ) 17.11.2025

Maxim Feduskin Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Это сайт. 13 лет им. Гарантии на прогнозы. 17.11.2025

Топотун Уеду, уеду в Америку ! 17.11.2025

DaviT MosKv а когда-то они были Суперорлами. 17.11.2025

freak В этот раз будет именно мини-турнир, с сеткой плей-офф. все матчи будут проходить в Мексике на двух стадионах. 17.11.2025

blue-white! Так ЧМ будет не в Конго... 17.11.2025

blue-white! Скоро там будут и Кюрасао, и Гаити, и Фарерские острова, когда ЧМ расширят до 64 сборных... 17.11.2025

blue-white! Им еще межконтинентальные стыки играть, скорее всего с Боливией, но этоине точно... 17.11.2025

blue-white! Камерун и Нигерия мимо ЧМ при расширенной квоте для Африки до 9 сборных. Вот это да... 17.11.2025

Adiоs Amigos R Ура! Поеду туристом в Конго! 17.11.2025

freak им скорее всего один, у них рейтинг высокий 17.11.2025

Топотун Симон, не бзди ! 17.11.2025

Симон Вирсаладзе Господи, какая ж срань будет этот ваш чемпионат мира. А Кюрасао чего там? 17.11.2025

Saiga-спринтер Пан, надр провести тройственный турнир Заир-Конго-ДР Конго. Кто достойшее, тот и будет в Славе! 17.11.2025

Saiga-спринтер Боливия в России была в тридцать-двадцатом составе. В стыках это будет совершенно другой состав. У Конго шансов меньше, чем у боливаров. Примерно - 40/60%. 17.11.2025

Saiga-спринтер Нет в природе якобы "межконтинентального турнира", - есть межконтинентальные стыковочные матчи с одним соперником, за право попасть на Мундиаль-2026. 17.11.2025

Ganimed Увы, но матчи Заира на ЧМ74 по техническим причинам не видел, а вот следующим летом гляну,стыки они пройдут, там самая сильная-это Боливары, которых даже наши калеки вынесли:smile: 17.11.2025

ПЕТИПА Ещё не вышли!!!! Как можно писать то, чего ещё не произошло - им ещё стыковой матч играть 17.11.2025

Пан Юзеф Слава Заиру! 17.11.2025

555 555 Молодцы конголезцы. 17.11.2025

Diman_madridista Да они пока еще в межконтинентальный турнир попали, а не на ЧМ. Хотя там, да, они будут одними из главных фаворитов. Очень хочется увидеть Конго на чемпионате мира 17.11.2025

Mv Mv им еще 2 матча в, стыковом Межконтинентальном играть. СЭ не в курсе) 17.11.2025

TORO Конголезцы сотворили самую большую сенсацию на данный момент! Сначала Камерун, а потом и Нигерия мимо ЧМ! Фигасе их замотивировали с 1 млн долларов на человека в случае выхода на Кубок Мира!)) Браво! Всем бояццо - спустя 52 года Заир снова среди лучших!)) 17.11.2025