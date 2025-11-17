Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Сегодня, 00:56

ДР Конго победила Нигерию и сыграет в межконтинентальных стыках ЧМ-2026

Павел Лопатко
Эпизод матча Нигерия — ДР Конго.
Фото Reuters

Сборная ДР Конго обыграла Нигерию в финальном матче отборочного турнира ЧМ-2026 от Африканской конфедерации футбола — 1:1 (4:3 пенальти).

В основное время оба гола были забиты в первом тайме — на 3-й минуте отличился полузащитник нигерийцев Франк Оньека, а на 32-й минуте — нападающий конголезцев Элия Мешак.

В полуфинале отборочного турнира Нигерия выиграла у Габона (4:1), а ДР Конго обыграла Камерун (1:0).

Сборная ДР Конго выступит в межконтинентальных стыковых матчах за право выступить на ЧМ-2026. В ее составе играет нападающий «Спартака» Тео Бонгонда. В матче с Камеруном он вышел в стартовом составе и провел на поле все игровое время.

ЧМ. Отборочный турнир. Африка. .
16 ноября, 22:00. ()
Нигерия
1:1
ДР Конго
28

  • FANAT15

    Рейтинг придумали фуфлыжный!! Который не отражает истинного места.

    17.11.2025

  • FANAT15

    Ничего особенного. Можно посмотреть,если есть желание. Посмотрим в стыках. Я так понимаю два места разыгрывается в этом турнире. И всё из одного матча. Странная схема. Почему не сделать 2 группы по 3 команды,и победители выходят. А так случайностей до хрена. Идиоты .да и только. Всё упрощают. Стыки надо играть из двух матчей. ОБЯЗАТЕЛЬНО, не футбол .а фуфло получается. Теперь одна страна не потянет ни один ЧМ. Будут 2 или 3.а потом 4.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Не лезь с дилетантщиной. В игровых видах спорта турнир - это соревнования по круговой системе. (Учебник для 2-го курса ИФК "Проведение и организация соревнований").

    17.11.2025

  • FANAT15

    Не надо жить старыми представлениями и фаворитами. Нигерия и Камерун уже давно ничего не выигрывают в Африке. И на ЧМ были по разу за последние 2 ЧМ. Да,вылетели,ну и фиг с ними.Не смертельно.Всё равно ЧМ фуфло с таким количеством команд.особенно в ГЕЙРОПЕ. Просто профанация. Через пару ЧМ будет 64 и дальше мрак!!

    17.11.2025

  • Camry163

    Не промахнись, их два там )) Тебе в "другое" )

    17.11.2025

  • Maxim Feduskin

    Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «stavka-prognoz.ru». Это сайт. 13 лет им. Гарантии на прогнозы.

    17.11.2025

  • Топотун

    Уеду, уеду в Америку !

    17.11.2025

  • DaviT MosKv

    а когда-то они были Суперорлами.

    17.11.2025

  • freak

    В этот раз будет именно мини-турнир, с сеткой плей-офф. все матчи будут проходить в Мексике на двух стадионах.

    17.11.2025

  • blue-white!

    Так ЧМ будет не в Конго...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Скоро там будут и Кюрасао, и Гаити, и Фарерские острова, когда ЧМ расширят до 64 сборных...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Им еще межконтинентальные стыки играть, скорее всего с Боливией, но этоине точно...

    17.11.2025

  • blue-white!

    Камерун и Нигерия мимо ЧМ при расширенной квоте для Африки до 9 сборных. Вот это да...

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ура! Поеду туристом в Конго!

    17.11.2025

  • freak

    им скорее всего один, у них рейтинг высокий

    17.11.2025

  • Топотун

    Симон, не бзди !

    17.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Господи, какая ж срань будет этот ваш чемпионат мира. А Кюрасао чего там?

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан, надр провести тройственный турнир Заир-Конго-ДР Конго. Кто достойшее, тот и будет в Славе!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Боливия в России была в тридцать-двадцатом составе. В стыках это будет совершенно другой состав. У Конго шансов меньше, чем у боливаров. Примерно - 40/60%.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Нет в природе якобы "межконтинентального турнира", - есть межконтинентальные стыковочные матчи с одним соперником, за право попасть на Мундиаль-2026.

    17.11.2025

  • Ganimed

    Увы, но матчи Заира на ЧМ74 по техническим причинам не видел, а вот следующим летом гляну,стыки они пройдут, там самая сильная-это Боливары, которых даже наши калеки вынесли:smile:

    17.11.2025

  • ПЕТИПА

    Ещё не вышли!!!! Как можно писать то, чего ещё не произошло - им ещё стыковой матч играть

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Слава Заиру!

    17.11.2025

  • 555 555

    Молодцы конголезцы.

    17.11.2025

  • Diman_madridista

    Да они пока еще в межконтинентальный турнир попали, а не на ЧМ. Хотя там, да, они будут одними из главных фаворитов. Очень хочется увидеть Конго на чемпионате мира

    17.11.2025

  • Mv Mv

    им еще 2 матча в, стыковом Межконтинентальном играть. СЭ не в курсе)

    17.11.2025

  • TORO

    Конголезцы сотворили самую большую сенсацию на данный момент! Сначала Камерун, а потом и Нигерия мимо ЧМ! Фигасе их замотивировали с 1 млн долларов на человека в случае выхода на Кубок Мира!)) Браво! Всем бояццо - спустя 52 года Заир снова среди лучших!))

    17.11.2025

  • TORO

    Конголезцы сотворили самую большую сенсацию на данный момент! Сначала Камерун, а потом и Нигерия мимо ЧМ! Фигасе их замотивировали с 1 млн долларов на человека в случае выхода на Кубок Мира!)) Браво! Всем бояццо - спустя 52 года Заир снова среди лучших!))

    17.11.2025

    Чемпионат мира по футболу
    Сборная ДР Конго по футболу
    Сборная Нигерии по футболу
    Тео Бонгонда
