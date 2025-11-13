Нигерия победила Габон в полуфинальном стыковом матче квалификации чемпионата мира

13 ноября, 21:55
Сборная Нигерии одержала победу над Габоном в полуфинальном стыковом матче африканского отбора чемпионата мира-2026. Игра проходила в Рабате (Марокко).
В основное время команды обменялись голами — 1:1. У нигерийцев на 78-й минуте гол забил Акор Адамс. У габонцев спустя 11 минут отличился Марио Лемина.
В дополнительное время Нигерия забила трижды — 4:1. Мячами отметились Чидера Эджуке и Виктор Осимхен (дубль).
Нигерия вышла в финал стыковых матчей и за право участия в ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Камерун — ДР Конго.
shpura
Камерун еще с Конго не сыграл, а тут уже Камерун некоторые в стыки выводят.
13.11.2025
AZ
Значит или Нигерия или Камерун (а может быть, и те и другие) мимо ЧМ)))
13.11.2025
555 555
Нигерия и Камерун играют в стыках за право участия в ЧМ,а ещё недавно были постоянными участниками.
13.11.2025
