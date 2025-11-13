Нигерия победила Габон в полуфинальном стыковом матче квалификации чемпионата мира

Сборная Нигерии одержала победу над Габоном в полуфинальном стыковом матче африканского отбора чемпионата мира-2026. Игра проходила в Рабате (Марокко). В основное время команды обменялись голами — 1:1. У нигерийцев на 78-й минуте гол забил Акор Адамс. У габонцев спустя 11 минут отличился Марио Лемина. В дополнительное время Нигерия забила трижды — 4:1. Мячами отметились Чидера Эджуке и Виктор Осимхен (дубль). Нигерия вышла в финал стыковых матчей и за право участия в ЧМ-2026 сыграет с победителем пары Камерун — ДР Конго. ЧМ. Отборочный турнир. Африка. 2-й раунд.

13 ноября, 19:00. ()

shpura Камерун еще с Конго не сыграл, а тут уже Камерун некоторые в стыки выводят. 13.11.2025

AZ Значит или Нигерия или Камерун (а может быть, и те и другие) мимо ЧМ))) 13.11.2025

555 555 Нигерия и Камерун играют в стыках за право участия в ЧМ,а ещё недавно были постоянными участниками. 13.11.2025