Норвегия и Эстония сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября

Сборные Норвегии и Эстонии встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сборные Норвегии и Эстонии выступают в группе I вместе с Италией, Израилем и Молдавией. Норвежцы после шести матчей набрали 18 очков и идут первыми в группе, эстонцы провели 7 матчей и набрали 4 очка.