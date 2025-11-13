Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

13 ноября, 17:40

Норвегия — Эстония: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2026

Норвегия и Эстония сыграют в матче отбора чемпионата мира-2026 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Сборные Норвегии и Эстонии встречаются в матче европейского отборочного турнира чемпионата мира-2026 в четверг, 13 ноября. Игра в Осло (Норвегия) на стадионе «Уллевол» начинается в 20.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
4:1
Эстония

Отслеживать ключевые события игры Норвегия — Эстония можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера в формате мультикаста.

Сборные Норвегии и Эстонии выступают в группе I вместе с Италией, Израилем и Молдавией. Норвежцы после шести матчей набрали 18 очков и идут первыми в группе, эстонцы провели 7 матчей и набрали 4 очка.

2

  • Tatarin75

    Дерево играет с автобусом

    13.11.2025

  • marchela13

    Вот на уй они нам вообще нужны-Лева,обьясни.

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная Норвегии по футболу
    Сборная Эстонии по футболу
