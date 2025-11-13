Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
13 ноября, 21:51

Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Сорлота и Холанна в отборе чемпионата мира

Руслан Минаев
Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Сборная Норвегии дома разгромила Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 4:1.

У хозяев по два гола забили Эрлин Холанн и Александер Сорлот. У гостей отличился Роби Сарма.

Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 14-й гол и возглавляет гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2026.

Норвегия (21 очко) одержала семь побед в семи матчах и лидирует в группе I. Эстония с 4 очками после 8 игр — на 4-й строчке.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.
13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)
Норвегия
4:1
Эстония

8

  • m_16

    Семак и Тимощук с Украины, вряд ли чистокровные русские. А вот Валера - вряд ли этнический эстонец, а окончание "с" вообще латышская тема. Не надо так :)

    14.11.2025

  • m_16

    Буду рад за Хайкина, если он туда попадет.

    14.11.2025

  • andyk82

    это Хайкин стремится на мундиаль. А вот норвежцы, походу попали уже

    13.11.2025

  • Millwall82

    как и тебе в следственном изоляторе) за пичканье допингом юных российских спортсменов.

    13.11.2025

  • Millwall82

    Боль Карпинса не передать, теперь точно сольет Чили.

    13.11.2025

  • andyk82

    Вот ведь... Неожиданно!

    13.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Норвеги стремятся на Мундиаль. Халанну там давно место.

    13.11.2025

  • 100% Информация//

    13.11.2025

    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Норвегии по футболу
    Сборная Эстонии по футболу
