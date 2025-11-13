Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Сорлота и Холанна в отборе чемпионата мира

13 ноября, 21:51
Сборная Норвегии дома разгромила Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 4:1.
У хозяев по два гола забили Эрлин Холанн и Александер Сорлот. У гостей отличился Роби Сарма.
Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 14-й гол и возглавляет гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2026.
Норвегия (21 очко) одержала семь побед в семи матчах и лидирует в группе I. Эстония с 4 очками после 8 игр — на 4-й строчке.
m_16
Семак и Тимощук с Украины, вряд ли чистокровные русские. А вот Валера - вряд ли этнический эстонец, а окончание "с" вообще латышская тема. Не надо так :)
14.11.2025
m_16
Буду рад за Хайкина, если он туда попадет.
14.11.2025
andyk82
это Хайкин стремится на мундиаль. А вот норвежцы, походу попали уже
13.11.2025
Millwall82
как и тебе в следственном изоляторе) за пичканье допингом юных российских спортсменов.
13.11.2025
Millwall82
Боль Карпинса не передать, теперь точно сольет Чили.
13.11.2025
andyk82
Вот ведь... Неожиданно!
13.11.2025
Saiga-спринтер
Норвеги стремятся на Мундиаль. Халанну там давно место.
13.11.2025
100% Информация//
13.11.2025