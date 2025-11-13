Норвегия разгромила Эстонию благодаря дублям Сорлота и Холанна в отборе чемпионата мира

Сборная Норвегии дома разгромила Эстонию в матче группового турнира квалификации чемпионата мира — 4:1. У хозяев по два гола забили Эрлин Холанн и Александер Сорлот. У гостей отличился Роби Сарма. Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 14-й гол и возглавляет гонку бомбардиров европейского отбора ЧМ-2026. Норвегия (21 очко) одержала семь побед в семи матчах и лидирует в группе I. Эстония с 4 очками после 8 игр — на 4-й строчке. ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа I.

13 ноября, 20:00. Ullevaal (Осло)

m_16 Семак и Тимощук с Украины, вряд ли чистокровные русские. А вот Валера - вряд ли этнический эстонец, а окончание "с" вообще латышская тема. Не надо так :) 14.11.2025

m_16 Буду рад за Хайкина, если он туда попадет. 14.11.2025

andyk82 это Хайкин стремится на мундиаль. А вот норвежцы, походу попали уже 13.11.2025

Millwall82 как и тебе в следственном изоляторе) за пичканье допингом юных российских спортсменов. 13.11.2025

Millwall82 Боль Карпинса не передать, теперь точно сольет Чили. 13.11.2025

andyk82 Вот ведь... Неожиданно! 13.11.2025

Saiga-спринтер Норвеги стремятся на Мундиаль. Халанну там давно место. 13.11.2025