Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 00:54

Определились 30 участников чемпионата мира-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Кубок чемпионата мира.
Фото Global Look Press

В пятницу, 14 ноября, состоялись очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе. Сборная Хорватии обыграла Фарерские острова (3:1) и вышла на Мундиаль. Таким образом, определились 30 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция и Хорватия.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

Сборная Хорватии по футболу
