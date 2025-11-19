Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
Новости
Определились 42 участника чемпионата мира-2026

Игроки сборной Панамы после гола.
Фото AFP

В среду, 19 ноября, состоялись заключительные матчи отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Северной и Центральной Америке. Таким образом, определились 42 из 48 участников мирового первенства.

В финальной части турнира точно сыграют: США, Мексика, Канада, Австралия, Иран, Япония, Иордания, Южная Корея, Узбекистан, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Новая Зеландия, Уругвай, Колумбия, Парагвай, Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР, Катар, Англия, Саудовская Аравия, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Франция, Хорватия, Португалия, Норвегия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Австрия, Бельгия, Шотландия, Панама, Кюрасао и Гаити.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

ЧМ-2026 в США, Канаде, Мексике: кто вышел в финальный турнир
1

  • Saiga-спринтер

    42 известно + 4 добавятся от Европы после стыков. и еще 2 после межконтинентальных стыков. Разубоживать Мундиаль, так до идиотического уровня - то девиз ФИФА.

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
