Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026.
Новости
Сегодня, 07:05

Определились участники межконтинентальных стыковых матчей за выход на ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
Сборная Ямайки.
Фото AFP

В среду, 19 ноября, в КОНКАКАФ завершился отборочный турнир чемпионата мира-2026. Таким образом, стали известны все участники межконтинентальных стыковых матчей.

Сеянными будут сборные Ирака (Азия) и ДР Конго (Африка). Несеянными: Ямайка, Суринам (обе — КОНКАКАФ), Боливия (Южная Америка) и Новая Каледония (ОФК). Команды в конце марта следующего года разыграют две путевки на Мундиаль.

Ирак и ДР Конго сыграют с победителями пар, которые будут определены по итогам жеребьевки несеянных команд. Жеребьевка пройдет в четверг, 20 ноября.

Чемпионат мира пройдет в 2026 году в Канаде, США и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных.

