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2 сентября, 23:30

Отбор чемпионата мира в Южной Америке: где смотреть трансляции матчей

Где смотреть трансляции матчей отбора чемпионата мира в Южной Америке
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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В сентябре возобновляется отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года. В квалификации участвуют 10 команд из Южной Америки. На сентябрь запланировано два тура.

Матчи отборочного турнира в Южной Америке будет в прямом эфире показывать каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Трансляции также будут доступны на сайте matchtv.ru.

Шесть лучших команд отборочного цикла выйдут на мундиаль 2026 года напрямую, еще одна сборная попадет в стыковые матчи. После шести туров положение команд следующее:

1. Аргентина (15 очков)

2. Уругвай (13)

3. Колумбия (12)

4. Венесуэла (9)

5. Эквадор (8)

6. Бразилия (7)

7. Парагвай (5)

8. Чили (5)

9. Боливия (2)

10. Перу (2)

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике. В турнире примут участие 48 сборных.

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Чемпионат мира по футболу
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