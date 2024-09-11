Сборные Парагвая и Бразилии сыграют в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата мира в ночь на 11 сентября. Игра начнется в 3.30 по московскому времени.

Ключевые события игры Парагвай — Бразилия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru. Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

После семи туров Парагвай находит на седьмом месте с шестью баллами, а Бразилия — на четвертом (10 очков).

В отборочном цикле принимают участие 10 южноамериканских команд. Шесть сборных попадут на ЧМ напрямую, еще одна команда отправится в стыковые матчи.