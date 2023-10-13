Парагвайский футболист Санабрия отрицает плевок в Месси в матче с Аргентиной

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия опроверг тот факт, что он плюнул в капитана Аргентины Лионеля Месси в матче отбора на ЧМ-2026. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев.

«Я посмотрел видео. С того ракурса кажется, что я в него плюнул, но ничего подобного не было. Месси был далеко, и с ним ничего не случилось. Я полностью отрицаю обвинения», — цитирует Санабрию Marca.

На 84-й минуте Санабрия и Месси повздорили, после чего парагвац плюнул в спину уходящего Месси. Арбитр встречи на этот эпизод не отреагировал.