Паредес: «Сборной Аргентины повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

«Южноамериканские квалификации, несомненно, самые сложные. Каждая игра будет такой же, как сегодня, или сложнее. Тренер сказал: «Того, кто расслабится, наверняка больше не будет в команде». Нам повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим. Рад за него и за нас. Я не сомневаюсь: он лучший в истории и будет им еще долгие годы», — приводит слова Паредеса пресс-служба национальной команды.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них -3 очка из-за решения федерации.