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6 сентября, 23:30

Перу — Колумбия: смотреть трансляцию матча отбора чемпионата мира

Прямая трансляция матча отбора ЧМ-2026 Перу — Колумбия начнется в 4.25
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Перу и Колумбии встретятся в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026. Начало игры — в 4.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события игры Перу — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
07 сент, 04:30. Nacional de Lima (Лима)
Перу
Колумбия

В шести турах южноамериканского отборочного турнира перуанцы набрали 2 очка и занимают последнее место. Колумбия с 12 очками идет на третьей строчке.

В отборе ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, шесть из них выйдут в финальный турнир напрямую, еще одна сборная попадет в стыковые матчи.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Перу по футболу

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