Сборные Перу и Колумбии встретятся в матче 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026. Начало игры — в 4.30 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе. Основные события игры Перу — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В шести турах южноамериканского отборочного турнира перуанцы набрали 2 очка и занимают последнее место. Колумбия с 12 очками идет на третьей строчке.

В отборе ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, шесть из них выйдут в финальный турнир напрямую, еще одна сборная попадет в стыковые матчи.