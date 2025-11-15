Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Сегодня, 04:05

Муса: «Невероятно рад, что Хорватия вышла на чемпионат мира»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий сборной Хорватии Петар Муса прокомментировал победу над Фарерскими островами (3:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Я невероятно рад, что мы вышли на чемпионат мира. Еще больше радует, что мы победили и взяли все три очка. Мой первый гол за сборную кажется чем-то нереальным. В четверг я прилетел в Хорватию, в пятницу получил вызов. Это неописуемое чувство, и я хочу поблагодарить тренера», — цитирует официальный сайт УЕФА Мусу.

Хорватия набрала 19 очков и гарантировала выход на ЧМ-2026. Фарерские острова с 12 очками занимают третье место в группе.

Лука Модрич против Арни Фредериксберга.Хорватия едет на чемпионат мира, для Германии и Нидерландов все решится в последнем туре
Источник: Официальный сайт УЕФА
