Польша примет Нидерланды в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе в пятницу, 14 ноября. Игра на Национальном стадионе в Варшаве (Польша) начинается в 22.45 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа G.

14 ноября, 22:45. Narodowy (Варшава)

Матч Польша — Нидерланды в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.

Отслеживайте ключевые события игры Польша — Нидерланды в матч-центре сайта «СЭ».

Польша и Нидерланды в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Финляндией, Литвой и Мальтой. Поляки провели 6 матчей и с 13 очками занимают второе место в группе. У нидерландцев — 16 очков и первая строчка после 6 игр.