Полузащитник сборной Аргентины: «Я очень спокоен, когда Лионель находится на поле»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о значимости нападающего Лионеля Месси для национальной команды после матча с Парагваем (1:0) в отборе чемпионата мира — 2026.

«Я очень спокоен, когда Лионель находится на футбольном поле. Сейчас наша сборная на отличном уровне. Нам комфортно так играть», — цитирует игрока Goal.com.

Месси вышел на поле начале второго тайма. Единственный гол забил центральный защитник Николас Отаменди на третьей минуте.

Аргентинцы набрали 9 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Парагвай идет на 9-й строчке — 1 очко.