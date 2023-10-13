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Сегодня, 11:08

Полузащитник сборной Аргентины: «Я очень спокоен, когда Лионель находится на поле»

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о значимости нападающего Лионеля Месси для национальной команды после матча с Парагваем (1:0) в отборе чемпионата мира — 2026.

«Я очень спокоен, когда Лионель находится на футбольном поле. Сейчас наша сборная на отличном уровне. Нам комфортно так играть», — цитирует игрока Goal.com.

Месси вышел на поле начале второго тайма. Единственный гол забил центральный защитник Николас Отаменди на третьей минуте.

Аргентинцы набрали 9 очков и поднялись на 1-е место в турнирной таблице. Парагвай идет на 9-й строчке — 1 очко.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
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