Локателли: «Теперь будем ждать жеребьевки и надеяться, что в марте подойдем с совершенно другим настроем»

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли прокомментировал поражение от Норвегии (1:4) в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Наша квалификация была поставлена под угрозу еще в Осло, но сегодня мы должны были выступить лучше. Мы пытались забить второй гол, но проявили слабость, и этого нельзя допускать снова. Надо проанализировать ошибки, поскольку в определённые моменты нам нужно действовать сплоченнее.

Теперь будем ждать жеребьевки и надеяться, что в марте подойдем с совершенно другим настроем. Норвегия — команда высокого уровня, но мы все равно должны были сыграть лучше. Мы должны взять на себя ответственность и улучшить игру. Это не должен быть наш уровень. Мы можем и должны выступать лучше», — цитирует 27-летнего игрока Sky Sport.

Италия заняла второе место в таблице группы I (18 очков после 8 матчей) и сыграет в стыковых матчах. Норвегия расположилась на первом месте (24 очка после 8 игр).