Сборные Португалии и Армении сыграют в ответном матче группового этапа отбора на чемпионат мира 2026 в воскресенье, 16 ноября. Игра состоится на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа F.

16 ноября, 17:00. do Dragao (Порту)

Следить за ключевыми событиями матча Португалия — Армения можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире игру покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

В первом матче Армения проиграла Португалии со счетом 5:0.

Отборочный турнир на ЧМ-2026 в Европе пройдет с 21 марта 2025-го по 31 марта 2026-го. Чемпионат мира 2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.