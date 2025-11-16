Португалия забила девять мячей за матч во второй раз в истории

Сборная Португалии повторила личный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче.

Команда разгромила Армению (9:1) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Сборные играли на стадионе «Драгау» (Португалия). Форвард Криштиану Роналду пропустил встречу из-за дисквалификации.

Португалия лишь однажды забивала девять мячей за матч. Это произошло в отборочном турнире к Евро-2024, когда команда разгромила Люксембург (9:0) в шестом туре. Криштиану Роналду в той игре тоже не участвовал.

Португалия заняла первое место в группе F отборочного турнира и получила прямую путевку на чемпионат мира 2026 года. Он пройдет в США, Канаде и Мексике.