Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
16 ноября, 20:06

Португалия забила девять мячей за матч во второй раз в истории

Анастасия Пилипенко

Сборная Португалии повторила личный рекорд по количеству голов, забитых в одном матче.

Команда разгромила Армению (9:1) в квалификации к чемпионату мира 2026 года. Сборные играли на стадионе «Драгау» (Португалия). Форвард Криштиану Роналду пропустил встречу из-за дисквалификации.

Португалия лишь однажды забивала девять мячей за матч. Это произошло в отборочном турнире к Евро-2024, когда команда разгромила Люксембург (9:0) в шестом туре. Криштиану Роналду в той игре тоже не участвовал.

Португалия заняла первое место в группе F отборочного турнира и получила прямую путевку на чемпионат мира 2026 года. Он пройдет в США, Канаде и Мексике.

4

  • ЗГ из БАНИ

    Эх,не фартит Кришу,минимум 10 голов упустил за эти 2 матча!)

    16.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Он исто кайфовал!)

    16.11.2025

  • Чернобог

    Надеюсь краснодарской армяшке было максимально приятно в столь великолепный вечер.

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Без бриолина Португалия становится командой.

    16.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Криштиану Роналду
    Футбол
    Сборная Португалии по футболу
