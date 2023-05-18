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18 мая, 08:15

Президент ФИФА Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026

Иван Торопцев
Корреспондент
Джанни Инфантино.
Фото AFP
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Президент ФИФА Джанни Инфантино представил официальный слоган ЧМ-2026 «WE ARE 26» («Мы — 26»).

Сегодня, 18 мая, также был представлен логотип предстоящего чемпионата мира.

«WE ARE 26 — это боевой клич. Это момент, когда три страны и весь континент заявляют: «Мы вместе приглашаем весь мир и готовы провести самый большой, самый лучший и самый всеобъемлющий чемпионат мира в истории». ЧМ-2026 позволит каждой стране-хозяйке и каждой стране-участнице вписать свою страницу в историю мировых первенств, а уникальный бренд — это большой шаг на пути к 2026 году.
Всего через несколько часов прекрасные 16 городов, которые примут ЧМ-2026, сделают турнир еще более красочным и захватывающим, запустив отдельные индивидуальные бренды, разработанные ФИФА. Эти уникальные города воплощают в себе веселые места и фантастических людей, все это подарит фанатам незабываемые впечатления в 2026 году. Пока мы празднуем сегодня здесь, в Лос-Анджелесе, весь континент празднует то, что весь мир через три года объединится в Северной Америке, чтобы наблюдать за величайшим шоу на Земле», — приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино.

ЧМ-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. В финальной стадии турнира впервые примут участие 48 команд.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
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