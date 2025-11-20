Инфантино — о ЧМ-2026: «На стадионах побывают 7 миллионов зрителей, а у экранов нас будут смотреть 6 миллиардов»

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира-2026 станет лучшим в истории.

«Для нас большая честь приветствовать вас в прекрасном городе Цюрихе. Предстоящий турнир станет лучшим чемпионатом мира в истории. Это будет равноценно 104 Супербоулам за один месяц... На стадионах побывают 7 миллионов зрителей, а у экранов нас будут смотреть 6 миллиардов», — сказал Инфантино перед началом жеребьевки стыковых матчей за право сыграть на турнире в 2026 году.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.