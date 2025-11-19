Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Сегодня, 01:40

Рангник: «Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на ЧМ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Ральф Рангник.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал ничью с Боснией (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но мы выложились по полной и в итоге получили награду. Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на чемпионат мира», — цитирует официальный сайт УЕФА Рангника.

Австрийцы набрали 19 очков и заняли первое место в группе H. Боснийцы стали вторыми (17 очков) и сыграют в стыках за выход на ЧМ-2026.

Футболисты сборной Шотландии празднуют выход на&nbsp;ЧМ-2026.Шотландия вырвала путевку на чемпионат мира у Дании. Вместе с ней в Америку едут Испания, Бельгия, Австрия и Швейцария

Источник: Официальный сайт УЕФА
