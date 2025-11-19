Кристенсен — об игре с Шотландией: «Не мог смотреть матч после своего удаления, я подставил команду»

Защитник сборной Дании Расмус Кристенсен прокомментировал свое удаление в матче с Шотландией (2:4) в 6-м туре группового этапа отборочного к чемпионату мира 2026 года.

28-летний футболист покинул поле на 61-й минуте встречи.

«Я не мог смотреть матч после своего удаления. Это было ужасно. Я считаю, что я подставил команду после того, как мы сделали счет 1:1. Я принимаю критику и заслуживаю резких слов в свой адрес», — приводит слова Кристенсена официальный сайт УЕФА.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания заняла второе место и сыграет в стыках.