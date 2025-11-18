Видео
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
ЧМ-2026

18 ноября, 22:05

РФС не планирует проводить турнир с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент
Футболисты сборной России в матче против Боливии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ» от источника из РФС, информация о возможном проведении турнира с участием сборной России и стран, которые не отобрались на ЧМ-2026, не соответствует действительности.

Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за санкций сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выхода в финальную стадию ЧМ-2022, а также пропустила европейские отборочные турниры на Евро-2024 и ЧМ-2026.

29

  • bezbiletnik

    А с Иорданией тебя не отрезвила? Ну значит ты в состоянии опьянения/помутнения рассудка пребываешь перманентно с рождения, генетика видимо такая, и никакие Чили тебя уже не отрезвят.

    19.11.2025

  • bezbiletnik

    Главное, чтобы в список братушек братьев-сербов не забыли включить, остальные значения не имеют. А Белоруссия будет играть в ещё одном параллельном Мундиале, со сборными Сент-Китс и Невис и Сент-Винсента и Гренадин.

    19.11.2025

  • Spacewalker

    СЭ в ударе! Сначала выкапывают какой то слух, а затем в топ новостей выводят слух, что предыдущий слух не подтвердился!:rofl: Не, ну я понимаю, что издание должно привлекать к себе внимание и само генерировать новости, но выглядит временами это очень забавно. Примерно такая же ситуация, с гипотетическими матчами сборной, но там хоть вполне официальные лица по этому поводу временами высказываются, а тут сферический конь в вакууме, источник на источнике.

    19.11.2025

  • Blind.Piew

    15 ноября 2017 года ESPN сообщила, что "В США планируют организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018, который пройдёт после окончания клубного сезона и до начала ЧМ-2018". Но вроде бы тогда даже у америкосов ничего с этим не вышло.

    19.11.2025

  • Ru Be

    А альтернативную Вселенную не хотят создать?

    19.11.2025

  • Павел Леонидович

    Ну да - игра с Чили отрезвила)))

    19.11.2025

  • alexb2025personal

    Итальянцев-то они с ЧМ когда-то вышибали.

    19.11.2025

  • Fanatico

    фсе терпение лопнуло, качаю фифу 2025 и провожу такой турнир, а потом чемпионат мира

    18.11.2025

  • Lars Berger

    "Алина Савинова" - вбросила, "Микеле Антонов" - опроверг. "Журналисты" СЭ... Так и живём...)

    18.11.2025

  • IQ-87%

    Так как люди из рфс до сих пор занимают должности или посты в органах и комитетах фифа - то такое попросту невозможно

    18.11.2025

  • Колобок Колобков

    Наконец-то Северная Корея стала-бы чемпионом!

    18.11.2025

  • Soulles2

    Наверное - сцикотно ))

    18.11.2025

  • Soulles2

    Знаю точно - ЧМ,ЧЕ, еврокубки..... И,если точнее - не планирует, а ими брезгуют.

    18.11.2025

  • Vitamin007

    Надо сделать пятнадцать сборных России, поставить ротенбергов и карпиных тренерами и наслаждаться!

    18.11.2025

  • 555 555

    То собираются,то не собираются. Семь пятниц на неделе.

    18.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    Зря. Россия запросто могла бы дойти до финала Пути регионов Чемпионата мира, а потом и самого чемпиона Чемпионата мира в суперфинале взять тепленьким.

    18.11.2025

  • Haiaxi

    Ещё обязательно добавить туда наши любимые Кубу, Бруней и Гренаду. Они тоже не попали на ЧМ.

    18.11.2025

  • Haiaxi

    А Италия будет участвовать там?

    18.11.2025

  • shpura

    На этой неделе СЭ сообщил: 6 - 8 февраля в Екатеринбурге проведут Кубок вызова МХЛ и матч звезд КХЛ по хоккею с шайбой. И это как раз во время зимних олимпийских игр в Милане и олимпийского хоккейного турнира, в частности. Выходит, так можно было!

    18.11.2025

  • 36

    Просто Валера попросил больше чилийцев не привозить.Да и Перу-нежелательно

    18.11.2025

  • Liechtenstein Air Force

    Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая... Не понял, а Беларусь все, из списка братушек вычеркнули? И Белоруссию тоже?!!

    18.11.2025

  • фанат

    Ну то есть не попавшие это порядка 150 стран, представляете какие нью Васюки можем организовать. А там недалеко и на межгалактический турнир замахнёмся. Ух, прям дух захватывает.

    18.11.2025

  • Рабинеришко

    ну хватит это дно здесь постить, гавнище не то слово

    18.11.2025

  • Владимир Горницкий

    А не могла бы редакция СЭ огласить полный список турниров, которые не планирует проводить РПЛ?

    18.11.2025

  • Топотун

    Надо провести альтернативный ЧМ !

    18.11.2025

  • Секир-башка

    Это выглядело бы как шоу для неудачников.

    18.11.2025

  • AtlasSM

    Тупой вброс. По регламентам ФИФА во время чемпионата мира нельзя проводить другие соревнования

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

  • Vitamin007

    Совмещаюший не знает, на чем еще хапнуть! Успокойтесь уже!

    18.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    РФС
    Сборная России по футболу
