РФС не планирует проводить турнир с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026

18 ноября, 22:05
Как стало известно «СЭ» от источника из РФС, информация о возможном проведении турнира с участием сборной России и стран, которые не отобрались на ЧМ-2026, не соответствует действительности.
Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за санкций сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выхода в финальную стадию ЧМ-2022, а также пропустила европейские отборочные турниры на Евро-2024 и ЧМ-2026.
bezbiletnik
А с Иорданией тебя не отрезвила? Ну значит ты в состоянии опьянения/помутнения рассудка пребываешь перманентно с рождения, генетика видимо такая, и никакие Чили тебя уже не отрезвят.
19.11.2025
bezbiletnik
Главное, чтобы в список братушек братьев-сербов не забыли включить, остальные значения не имеют. А Белоруссия будет играть в ещё одном параллельном Мундиале, со сборными Сент-Китс и Невис и Сент-Винсента и Гренадин.
19.11.2025
Spacewalker
СЭ в ударе! Сначала выкапывают какой то слух, а затем в топ новостей выводят слух, что предыдущий слух не подтвердился!:rofl: Не, ну я понимаю, что издание должно привлекать к себе внимание и само генерировать новости, но выглядит временами это очень забавно. Примерно такая же ситуация, с гипотетическими матчами сборной, но там хоть вполне официальные лица по этому поводу временами высказываются, а тут сферический конь в вакууме, источник на источнике.
19.11.2025
Blind.Piew
15 ноября 2017 года ESPN сообщила, что "В США планируют организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018, который пройдёт после окончания клубного сезона и до начала ЧМ-2018". Но вроде бы тогда даже у америкосов ничего с этим не вышло.
19.11.2025
Ru Be
А альтернативную Вселенную не хотят создать?
19.11.2025
Павел Леонидович
Ну да - игра с Чили отрезвила)))
19.11.2025
alexb2025personal
Итальянцев-то они с ЧМ когда-то вышибали.
19.11.2025
Fanatico
фсе терпение лопнуло, качаю фифу 2025 и провожу такой турнир, а потом чемпионат мира
18.11.2025
Lars Berger
"Алина Савинова" - вбросила, "Микеле Антонов" - опроверг. "Журналисты" СЭ... Так и живём...)
18.11.2025
IQ-87%
Так как люди из рфс до сих пор занимают должности или посты в органах и комитетах фифа - то такое попросту невозможно
18.11.2025
Колобок Колобков
Наконец-то Северная Корея стала-бы чемпионом!
18.11.2025
Soulles2
Наверное - сцикотно ))
18.11.2025
Soulles2
Знаю точно - ЧМ,ЧЕ, еврокубки..... И,если точнее - не планирует, а ими брезгуют.
18.11.2025
Vitamin007
Надо сделать пятнадцать сборных России, поставить ротенбергов и карпиных тренерами и наслаждаться!
18.11.2025
555 555
То собираются,то не собираются. Семь пятниц на неделе.
18.11.2025
Хрюн Моpжов
Зря. Россия запросто могла бы дойти до финала Пути регионов Чемпионата мира, а потом и самого чемпиона Чемпионата мира в суперфинале взять тепленьким.
18.11.2025
Haiaxi
Ещё обязательно добавить туда наши любимые Кубу, Бруней и Гренаду. Они тоже не попали на ЧМ.
18.11.2025
Haiaxi
А Италия будет участвовать там?
18.11.2025
shpura
На этой неделе СЭ сообщил: 6 - 8 февраля в Екатеринбурге проведут Кубок вызова МХЛ и матч звезд КХЛ по хоккею с шайбой. И это как раз во время зимних олимпийских игр в Милане и олимпийского хоккейного турнира, в частности. Выходит, так можно было!
18.11.2025
36
Просто Валера попросил больше чилийцев не привозить.Да и Перу-нежелательно
18.11.2025
Liechtenstein Air Force
Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая... Не понял, а Беларусь все, из списка братушек вычеркнули? И Белоруссию тоже?!!
18.11.2025
фанат
Ну то есть не попавшие это порядка 150 стран, представляете какие нью Васюки можем организовать. А там недалеко и на межгалактический турнир замахнёмся. Ух, прям дух захватывает.
18.11.2025
Рабинеришко
ну хватит это дно здесь постить, гавнище не то слово
18.11.2025
Владимир Горницкий
А не могла бы редакция СЭ огласить полный список турниров, которые не планирует проводить РПЛ?
18.11.2025
Топотун
Надо провести альтернативный ЧМ !
18.11.2025
Секир-башка
Это выглядело бы как шоу для неудачников.
18.11.2025
AtlasSM
Тупой вброс. По регламентам ФИФА во время чемпионата мира нельзя проводить другие соревнования
18.11.2025
18.11.2025
Vitamin007
Совмещаюший не знает, на чем еще хапнуть! Успокойтесь уже!
18.11.2025