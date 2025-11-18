РФС не планирует проводить турнир с участием сборных, не попавших на ЧМ-2026

Как стало известно «СЭ» от источника из РФС, информация о возможном проведении турнира с участием сборной России и стран, которые не отобрались на ЧМ-2026, не соответствует действительности. Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Из-за санкций сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выхода в финальную стадию ЧМ-2022, а также пропустила европейские отборочные турниры на Евро-2024 и ЧМ-2026.

bezbiletnik А с Иорданией тебя не отрезвила? Ну значит ты в состоянии опьянения/помутнения рассудка пребываешь перманентно с рождения, генетика видимо такая, и никакие Чили тебя уже не отрезвят. 19.11.2025

bezbiletnik Главное, чтобы в список братушек братьев-сербов не забыли включить, остальные значения не имеют. А Белоруссия будет играть в ещё одном параллельном Мундиале, со сборными Сент-Китс и Невис и Сент-Винсента и Гренадин. 19.11.2025

Spacewalker СЭ в ударе! Сначала выкапывают какой то слух, а затем в топ новостей выводят слух, что предыдущий слух не подтвердился!:rofl: Не, ну я понимаю, что издание должно привлекать к себе внимание и само генерировать новости, но выглядит временами это очень забавно. Примерно такая же ситуация, с гипотетическими матчами сборной, но там хоть вполне официальные лица по этому поводу временами высказываются, а тут сферический конь в вакууме, источник на источнике. 19.11.2025

Blind.Piew 15 ноября 2017 года ESPN сообщила, что "В США планируют организовать турнир для сборных, не попавших на ЧМ-2018, который пройдёт после окончания клубного сезона и до начала ЧМ-2018". Но вроде бы тогда даже у америкосов ничего с этим не вышло. 19.11.2025

Ru Be А альтернативную Вселенную не хотят создать? 19.11.2025

Павел Леонидович Ну да - игра с Чили отрезвила))) 19.11.2025

alexb2025personal Итальянцев-то они с ЧМ когда-то вышибали. 19.11.2025

Fanatico фсе терпение лопнуло, качаю фифу 2025 и провожу такой турнир, а потом чемпионат мира 18.11.2025

Lars Berger "Алина Савинова" - вбросила, "Микеле Антонов" - опроверг. "Журналисты" СЭ... Так и живём...) 18.11.2025

IQ-87% Так как люди из рфс до сих пор занимают должности или посты в органах и комитетах фифа - то такое попросту невозможно 18.11.2025

Колобок Колобков Наконец-то Северная Корея стала-бы чемпионом! 18.11.2025

Soulles2 Наверное - сцикотно )) 18.11.2025

Soulles2 Знаю точно - ЧМ,ЧЕ, еврокубки..... И,если точнее - не планирует, а ими брезгуют. 18.11.2025

Vitamin007 Надо сделать пятнадцать сборных России, поставить ротенбергов и карпиных тренерами и наслаждаться! 18.11.2025

555 555 То собираются,то не собираются. Семь пятниц на неделе. 18.11.2025

Хрюн Моpжов Зря. Россия запросто могла бы дойти до финала Пути регионов Чемпионата мира, а потом и самого чемпиона Чемпионата мира в суперфинале взять тепленьким. 18.11.2025

Haiaxi Ещё обязательно добавить туда наши любимые Кубу, Бруней и Гренаду. Они тоже не попали на ЧМ. 18.11.2025

Haiaxi А Италия будет участвовать там? 18.11.2025

shpura На этой неделе СЭ сообщил: 6 - 8 февраля в Екатеринбурге проведут Кубок вызова МХЛ и матч звезд КХЛ по хоккею с шайбой. И это как раз во время зимних олимпийских игр в Милане и олимпийского хоккейного турнира, в частности. Выходит, так можно было! 18.11.2025

36 Просто Валера попросил больше чилийцев не привозить.Да и Перу-нежелательно 18.11.2025

Liechtenstein Air Force Ранее издание 365scores заявило, что Россия может провести такой турнир параллельно с ЧМ-2026, а среди потенциальных участников назвали команды Сербии, Греции, Чили, Перу, Венесуэлы, Нигерии, Камеруна и Китая... Не понял, а Беларусь все, из списка братушек вычеркнули? И Белоруссию тоже?!! 18.11.2025

фанат Ну то есть не попавшие это порядка 150 стран, представляете какие нью Васюки можем организовать. А там недалеко и на межгалактический турнир замахнёмся. Ух, прям дух захватывает. 18.11.2025

Рабинеришко ну хватит это дно здесь постить, гавнище не то слово 18.11.2025

Владимир Горницкий А не могла бы редакция СЭ огласить полный список турниров, которые не планирует проводить РПЛ? 18.11.2025

Топотун Надо провести альтернативный ЧМ ! 18.11.2025

Секир-башка Это выглядело бы как шоу для неудачников. 18.11.2025

AtlasSM Тупой вброс. По регламентам ФИФА во время чемпионата мира нельзя проводить другие соревнования 18.11.2025

