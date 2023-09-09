Ришарлисон плакал после замены в матче с Боливией

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не сдержал слез после замены в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Боливии (5:1). На 71-й минуте вместо него на поле вышел Матеус Кунья.

Как сообщает Globo Esporte, 26-летний бразилец плакал на скамейке запасных из-за того, что он вновь не смог забить в матче за национальную команду.

Ришарлисон с 2018 года выступает за сборную Бразилии. На его счету 44 матча и 20 голов. Последний раз за национальную команду он забивал 5 декабря 2022 года в 1/8 финала чемпионата мира против Кореи (4:1).