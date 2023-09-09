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Сегодня, 07:50

Ришарлисон плакал после замены в матче с Боливией

Евгений Козинов
Корреспондент
Ришарлисон.
Фото AFP
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Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон не сдержал слез после замены в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Боливии (5:1). На 71-й минуте вместо него на поле вышел Матеус Кунья.

Как сообщает Globo Esporte, 26-летний бразилец плакал на скамейке запасных из-за того, что он вновь не смог забить в матче за национальную команду.

Ришарлисон с 2018 года выступает за сборную Бразилии. На его счету 44 матча и 20 голов. Последний раз за национальную команду он забивал 5 декабря 2022 года в 1/8 финала чемпионата мира против Кореи (4:1).

9&nbsp;сентября. Бразилия&nbsp;&mdash; Боливия. Неймар празднует гол. Неймар побил великий рекорд Пеле, Уругвай расцвел с приходом Бьельсы

Сборная Бразилии по футболу
Ришарлисон
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