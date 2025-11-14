Куман — об игре против Польши: «Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман поделился ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Польши.

«Мы играем, чтобы побеждать. С таким же настроем подходим и к предстоящему матчу. Мы в хорошем положении, и если у нас есть возможность закончить начатое, то постараемся это сделать. Пожалуй, это будет самый сложный матч в группе», — цитирует официальный сайт УЕФА Кумана.

Матч Польша — Нидерланды состоится в пятницу, 13 ноября, и начнется в 22:45 по московскому времени.