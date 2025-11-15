Куман — о ничьей с Польшей: «Разочарования больше, чем радости»

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман прокомментировал ничью с Польшей (1:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

«Разочарования больше чем радости, но, с другой стороны, мы сделали еще один шаг в направлении чемпионата мира. Нелегко играть с командами, которые обороняются так глубоко. Нам надо было быть терпеливыми, следовало пытаться атаковать по-разному, но мы создали впереди недостаточно», — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Нидерланды с 17 очками лидируют в таблице группы G. Польша идет на на второй строчке — 14 очков.