Роналду подтвердил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере.
Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд.
«Да, это правда, потому что мне будет 41 год. Как я уже говорил, я просто наслаждаюсь моментом», — приводит EFE слова футболиста с туристического форума в Саудовской Аравии.
Ранее Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану допустил скорое завершение карьеры.
40-летний португалец является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем «Золотого мяча». На клубном уровне форвард также играл за «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг».
Сборная Португалии практически обеспечила себе выход в финальную стадию ЧМ-2026. Команда занимает первое место в группе F с 10 очками, отрыв от идущей на второй строчке Венгрии за 2 тура до конца отборочного турнира составляет 5 очков.
Saiga-спринтер
Очень далеко самонапыщенному бриолину до лучших игроков в истории команды "Реал" Мадрид. Ди Стефано, Пушкаш, Санчес, .. с таким игрулей в одной команде бы не играли. Как и сказал Бенземв: .. была бы моя воля, я с этим эгоистом никогдв бы не играл в одной команде.
11.11.2025
Diman_madridista
Правильно. Пора начать наслаждаться жизнью, ты уже всем все доказал. Ты Best of the best, ты лучший игрок в истории Реала - и выше этого ничего уже не может быть
11.11.2025
Blind.Piew
Слабак. А как же рекорд Роже Милла с самым "старым" голом в чемпионатах мира?
11.11.2025
bvp
Португалию вычеркиваем.
11.11.2025
Saiga-спринтер
До якобы "лучшего" бриолину .. как тобе до понимания футбола .. лесом .. пёхом .. да корачками.
11.11.2025
Saiga-спринтер
Серька зырит в мордогляд .. там сраеька с бриолином лижут пятки саудитам.
11.11.2025
serkonol
безмозглый, здесь не про русский язык, а про футбол.
11.11.2025
Градовский Сергей
"более успешно аргентинцев" Садись. Русский язык - неудовлетворительно.
11.11.2025
Градовский Сергей
хохловские свиноматки тоже
11.11.2025
serkonol
понятно, что ублюдки из фифа не могут допустить, чтоб сборная португалии выступила более успешно аргентинцев.
11.11.2025
Топотун
2004 год если что !
11.11.2025
Топотун
Португалия — Россия — 7:1 Голы: Паулета, 26 (1:0). Криштиану Роналду, 39 (2:0). Деку, 45 (3:0). Криштиану Роналду, 69 (4:0). Аршавин, 79 (4:1). Симау, 82 (5:1). Петит, 89 (6:1). Петит, 90 (7:1).
11.11.2025
oleg.bob
Да уж затянул...
11.11.2025
Ни кто кроме нас
А обузой не будет ли?
11.11.2025
Топотун
Спиртик, вата бы кончала от такого резалта.
11.11.2025
Топотун
Вата будет ?
11.11.2025
a.brihachev
лучший футболист мира
11.11.2025
dedpihto59
давай Криш жги:thumbsup::fist::muscle::bangbang:?
11.11.2025
JP54
Замечательно!
11.11.2025
Saiga-спринтер
С бриолином в составе сборной Португалии на ЧМ-2026 ничего серьезного не светит .. максимум вылет в 1/4 финала.
11.11.2025