Саудовская Аравия встретится с Японией в отборе ЧМ-2026

Матч Саудовская Аравия — Япония в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2026 состоится в четверг, 10 октября. Игру примет стадион «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия). Начало — в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру отборочного турнира ЧМ-2026 покажет канал «Старт» (по подписке), эфир начнется в 20.50 мск.

Результат и ключевые события встречи Саудовская Аравия — Япония отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

На этой стадии отбора ЧМ-2026 в Азии Саудовская Аравия и Япония играют в одной группе с Бахрейном, Индонезией, Австралией и Китаем.