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Сборная Эквадора лишится трех очков в квалификации к чемпионату мира 2026 года

Анна Горшкова
Корреспондент
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Сборная Эквадора лишится трех очков в квалификации к чемпионату мира 2026 года за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

По решению CAS, эквадорская федерация футбола обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, примерно 101,58 тысяч долларов.

Напомним, что сборная Чили направили жалобу в ФИФА против игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры и Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства упомянутого игрока. Чилийцы просили дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира-2022 в Катаре.

ФИФА отклонил апелляцию Федерации футбола Чили по данному делу. Организация вновь не нашли подтверждения этих данных, так что апелляция чилийской стороны была отклонена. После этого сборная Чили подала апелляцию в CAS на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Эквадорцы попали в группу А, где сыграют с командами Нидерландов, Катара и Сенегала.

Источник: tas-cas
Чемпионат мира по футболу
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Эквадора по футболу
ФИФА
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