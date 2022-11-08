Сборная Эквадора лишится трех очков в квалификации к чемпионату мира 2026 года

Сборная Эквадора лишится трех очков в квалификации к чемпионату мира 2026 года за использование документа, содержащего ложную информацию об игроке Байроне Кастильо, сообщает пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS).

По решению CAS, эквадорская федерация футбола обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, примерно 101,58 тысяч долларов.

Напомним, что сборная Чили направили жалобу в ФИФА против игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры и Федерации футбола Эквадора в связи с использованием поддельного свидетельства о рождении, а также ложного гражданства упомянутого игрока. Чилийцы просили дисквалифицировать сборную Эквадора с чемпионата мира-2022 в Катаре.

ФИФА отклонил апелляцию Федерации футбола Чили по данному делу. Организация вновь не нашли подтверждения этих данных, так что апелляция чилийской стороны была отклонена. После этого сборная Чили подала апелляцию в CAS на решение ФИФА не исключать Эквадор из числа участников ЧМ-2022.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Эквадорцы попали в группу А, где сыграют с командами Нидерландов, Катара и Сенегала.