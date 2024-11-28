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Сегодня, 19:57

Сборная России отсутствует в списке участников жеребьевки отбора на чемпионат мира-2026

Алина Савинова
Сборная России по футболу.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России по футболу не числится в списке участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Команды будут распределены на пять корзин. Церемония жеребьевки состоится 13 декабря в Цюрихе (Швейцария).

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В первую корзину попали сборные Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии, Хорватии, Швейцарии, Дании, Австрии.

Вторая корзина: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Четвертая корзина: Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Пятая корзина: Молдавия, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Игроки сборной России Иван Обляков (слева) и&nbsp;Данил Круговой в&nbsp;матче с&nbsp;Брунеем (11:0) 15&nbsp;ноября 2024 года. «За гранью пародии». В иностранных соцсетях осуждают недопуск России к отбору ЧМ-2026

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 стартуют в марте 2025-го и завершатся в ноябре того же года. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, победители квартетов получат путевки на чемпионат мира. Четыре оставшихся места будут определены позднее в стыковых матчах с участием 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре лучших команды Лиги наций-2024/25, которые не квалифицировались напрямую на ЧМ.

Сам чемпионат мира по футболу пройдет в трех странах (США, Мексике и Канаде) с 11 июня по 19 июля 2026 года. На него отберутся 16 европейских сборных.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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