Сборная России отсутствует в списке участников жеребьевки отбора на чемпионат мира-2026

Сборная России по футболу не числится в списке участников жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Команды будут распределены на пять корзин. Церемония жеребьевки состоится 13 декабря в Цюрихе (Швейцария).

В первую корзину попали сборные Франции, Испании, Англии, Португалии, Нидерландов, Бельгии, Италии, Германии, Хорватии, Швейцарии, Дании, Австрии.

Вторая корзина: Украина, Швеция, Турция, Уэльс, Венгрия, Сербия, Польша, Румыния, Греция, Словакия, Чехия, Норвегия.

Третья корзина: Шотландия, Словения, Ирландия, Албания, Северная Македония, Грузия, Финляндия, Исландия, Северная Ирландия, Черногория, Босния и Герцеговина, Израиль.

Четвертая корзина: Болгария, Люксембург, Белоруссия, Косово, Армения, Казахстан, Азербайджан, Эстония, Кипр, Фарерские острова, Латвия, Литва.

Пятая корзина: Молдавия, Мальта, Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Матчи отборочного турнира ЧМ-2026 стартуют в марте 2025-го и завершатся в ноябре того же года. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборной в каждой, победители квартетов получат путевки на чемпионат мира. Четыре оставшихся места будут определены позднее в стыковых матчах с участием 16 команд: 12 сборных, занявших вторые места на групповом этапе, и четыре лучших команды Лиги наций-2024/25, которые не квалифицировались напрямую на ЧМ.

Сам чемпионат мира по футболу пройдет в трех странах (США, Мексике и Канаде) с 11 июня по 19 июля 2026 года. На него отберутся 16 европейских сборных.