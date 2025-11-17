Шевалье пропустил самый быстрый гол в дебютной игре за Францию за 90 лет

В своем первом матче за сборную Франции голкипер Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в истории команды за последние 90 лет.

Мяч оказался в сетке уже на 3-й минуте и 4-й секунде после начала матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Азербайджана (3:1). Подобного не было с 1935 года, когда Рене Льенсе пропустил в своем первом матче за национальную команду.

Франция гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке.