Шевалье пропустил самый быстрый гол в дебютной игре за Францию за 90 лет

Сегодня, 09:35
В своем первом матче за сборную Франции голкипер Люка Шевалье пропустил самый быстрый гол в истории команды за последние 90 лет.
Мяч оказался в сетке уже на 3-й минуте и 4-й секунде после начала матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против Азербайджана (3:1). Подобного не было с 1935 года, когда Рене Льенсе пропустил в своем первом матче за национальную команду.
Франция гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке.
Kosta71
Важное историческое событие,чтобы упомянуть в ленте. Теперь бы узнать,в какой день недели и под каким знаком зодиака это произошло. А вообще то новость что пропустил именно Шевалье. Поскольку он никудышный вратарь и не дает играть сами знаете кому.
17.11.2025