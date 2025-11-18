18 ноября, 20:30
Шотландия и Дания встречаются в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Европе во вторник, 18 ноября. Игра на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия) начнется в 22.45 по московскому времени.
Матч Шотландия — Дания в прямом эфире показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также ведет перекличку лучших моментов игрового вечера.
Отслеживайте ключевые события игры Шотландия — Дания в матч-центре сайта «СЭ»
Шотландия и Дания в отборе ЧМ-2026 в Европе играют в одной группе с Грецией и Белоруссией. В пяти турах шотландцы набрали 10 очков и занимают второе место в группе. У датчан 11 очков и первая строчка. Три дня назад Шотландия уступила Греции (2:3), а Дания сыграла вничью с Белоруссией (2:2).
