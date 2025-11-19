Шотландия победила Данию и вышла на чемпионат мира-2026

Сегодня, 00:50
Сборная Шотландии победила Данию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
На 3-й минуте Скотт Мактоминей вывел шотландцев вперед. На 64-й минуте Расмус Хейлунн реализовал пенальти и сравнял счет. На 78-й минуте Лоренс Шенкленд забил второй гол хозяев, а через 4 минуты после этого Патрик Доргу снова сделал счет равным. В добавленное время команда Шотландии забила еще два гола усилиями Кирана Тирни и Кенни Маклина.
Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Расмуса Кристенсена.
Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания с 11 баллами заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.
Kirill Boglovsky
Да в кое-то веки!
19.11.2025
Gordon
Яростно и неумолимо согласен! Из ныне живущих единственный комментатор с настоящим артистизмом.
19.11.2025
hottie
Вот это Дания лопухнулась. Победи Беларусь дома и вышли бы считай. Либо удержи в Шотландии 2-2.
19.11.2025
bezbiletnik
Круто было смотреть с комментариями Елагина Александра Викторовича. Только фуру шотландского виски, боюсь, в Белоруссию не пропустят.
19.11.2025
Инта
Фантастический матч - настоящий триллер!
19.11.2025
Секир-башка
Рад за шотландцев. Датчанам желаю удачи в стыках.
19.11.2025