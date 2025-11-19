Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 00:50

Шотландия победила Данию и вышла на чемпионат мира-2026

Алина Савинова
Скотт Мактоминей и Джон Макгинн.
Фото Reuters

Сборная Шотландии победила Данию в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:2. Игра прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

На 3-й минуте Скотт Мактоминей вывел шотландцев вперед. На 64-й минуте Расмус Хейлунн реализовал пенальти и сравнял счет. На 78-й минуте Лоренс Шенкленд забил второй гол хозяев, а через 4 минуты после этого Патрик Доргу снова сделал счет равным. В добавленное время команда Шотландии забила еще два гола усилиями Кирана Тирни и Кенни Маклина.

Гости с 61-й минуты играли в меньшинстве после удаления Расмуса Кристенсена.

Шотландия набрала 13 очков и с первого места в группе С вышла на чемпионат мира-2026. Дания с 11 баллами заняла второе место и сыграет в стыковых матчах.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа C.
18 ноября, 22:45. Hampden Park (Глазго)
Шотландия
4:2
Дания

6

  • Kirill Boglovsky

    Да в кое-то веки!

    19.11.2025

  • Gordon

    Яростно и неумолимо согласен! Из ныне живущих единственный комментатор с настоящим артистизмом.

    19.11.2025

  • hottie

    Вот это Дания лопухнулась. Победи Беларусь дома и вышли бы считай. Либо удержи в Шотландии 2-2.

    19.11.2025

  • bezbiletnik

    Круто было смотреть с комментариями Елагина Александра Викторовича. Только фуру шотландского виски, боюсь, в Белоруссию не пропустят.

    19.11.2025

  • Инта

    Фантастический матч - настоящий триллер!

    19.11.2025

  • Секир-башка

    Рад за шотландцев. Датчанам желаю удачи в стыках.

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Дании по футболу
    Сборная Шотландии по футболу
    Читайте также
    Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
    ЦАХАЛ нанесла удар по полигону ХАМАС на юге Ливана
    Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
    Экс-владелец «Спартака» приобрел виллу во Франции за $87 млн
    СМИ узнали о планах Фидана сообщить России итоги визита Зеленского
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя