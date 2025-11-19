Швейцария после ничьей с Косово отобралась на чемпионат мира

Сборная Словении на выезде сыграла вничью с Швецией в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 1:1.

На 64-й минуте Тими Элшник вывел команду Словении вперед. На 87-й минуте Виллиам Лундгрен сравнял счет.

Словения с 4 очками заняла третье место в группе В и не смогла отобраться на чемпионат мира, а Швеция (2 очка) стала четвертой, но вышла в стыки через Лигу наций.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

18 ноября, 22:45. Strawberry Arena (Стокгольм)

В другом матче дня Швейцария и Косово сыграли вничью со счетом 1:1.

На гол полузащитника швейцарской команды Рубена Варгаса точным ударом ответил Флоран Муслия.

Швейцарцы (14 очков) с первого места в группе В вышли на чемпионат мира. Сборная Косова (11) стала второй и примет участие в стыковых матчах.