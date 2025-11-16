Швейцария обыграла Швецию в отборочном матче ЧМ-2026

Сборная Швейцарии обыграла Швецию в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 4:1.

У швейцарцев голы забили Бриль Эмболо, Гранит Джака, Дан Ндой и Йохан Манзамби, у шведов — Беньямин Нюгрен.

Швейцарцы лидируют в турнирной таблице группы B — 13 очков после 5 матчей. У шведов 1 очко после 5 встреч.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа B.

15 ноября, 22:45. Stade de Geneve (Женева)

В другом матче отбора ЧМ-2026 Словения на своем поле проиграла Косово — 0:2.

У косоваров гол забил Фисник Асллани. Автогол на счету защитника сборной Словении Жана Карничника.

Косово идет на втором месте в группе B — 10 очков после 5 матчей. Словенцы занимают третье место (3 очка после 5 игр).