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Сегодня, 21:47

Скалони хочет, чтобы Месси поехал на ЧМ-2026

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о роли Лионеля Месси в сборной Аргентины.

«Он футбольный лидер, и когда он говорит, он говорит правильные слова. И я никогда не видел, чтобы кто-то еще передавал партнерам по команде то, что передает он. Это невероятно. Я могу рассказать, но это нужно почувствовать. То, что он передает... И то, с каким восхищением на него смотрят товарищи. Он счастлив на поле и в футболке сборной. Возраст является препятствием для всех, в том числе и для него, но конечно, если он будет в составе, это многое даст. Я бы хотел, чтобы он поехал на ЧМ-2026, а там посмотрим», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Чемпионом мира в 2022 году стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этом турнире Месси принял участие в 7 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://www.tycsports.com/seleccion-argentina/scaloni-messi-liderazgo-seleccion-argentina-mundial-qatar-id489055.html
Лионель Месси
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Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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