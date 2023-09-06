Скалони ответил, сыграет ли Месси на чемпионате мира 2026 года

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони предположил, сыграет ли форвард национальной команды Лионель Месси на чемпионате мира 2026 года.
«Мы не можем сейчас говорить о том, что будет через 3 года. Для футбола это будет здорово, но я не могу сказать, будет ли Месси там в 2026 году, и я даже не знаю, буду ли там я. Также нужно еще учесть и тот факт, что мы еще не прошли квалификацию на чемпионат мира», — приводит Sportskeeda слова Скалони.
Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в 2022 году. В финале мирового первенства аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, пенальти — 4:2). Месси был признан лучшим игроком турнира.
8 сентября сборная Аргентины проведет матч против Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2026, а 12 числа сыграет с Боливией.