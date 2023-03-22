Скалони постарается убедить Месси сыграть на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони пообещал, что постарается убедить нападающего Лионеля Месси сыграть на чемпионате мира-2026.

«Лео в порядке, он в сборной Аргентины, чтобы играть, продолжать приезжать в национальную команду, и пока он не скажет иначе, мы будем работать. Когда он изменит свою позицию, я постараюсь его убедить передумать», — цитирует TyC Sports Скалони.

В декабре 2022 года Месси вместе со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 в Катаре. Это мировое первенство стало пятым для 35-летнего футболиста, что является повторением рекорда. Также Месси стал рекордсменом по числу проведенных матчей на чемпионатах мира (26).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 3 июня по 8 июля.