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Сегодня, 01:44

Скалони позже примет решение по поводу будущего на посту главного тренера сборной Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сейчас не собирается уходить в отставку, сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.

45-летнему аргентинцу понадобится некоторое время, чтобы принять решение. Специалист вернется в родной город, а затем проведет переговоры с федерацией футбола, чтобы решить, что делать.

В ближайшие несколько часов Скалони не планирует принимать решение, поэтому он по-прежнему является тренером сборной Аргентины.

Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.

Лионель Скалони. Скалони может уйти из сборной Аргентины после победы над Бразилией
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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