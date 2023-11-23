Скалони позже примет решение по поводу будущего на посту главного тренера сборной Аргентины

Сегодня, 01:44
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сейчас не собирается уходить в отставку, сообщил в Twitter журналист Гастон Эдул.
45-летнему аргентинцу понадобится некоторое время, чтобы принять решение. Специалист вернется в родной город, а затем проведет переговоры с федерацией футбола, чтобы решить, что делать.
В ближайшие несколько часов Скалони не планирует принимать решение, поэтому он по-прежнему является тренером сборной Аргентины.
Аргентинцы набрали 15 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. Бразильцы с 7 очками идут на 6-й строчке.