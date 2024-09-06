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Сегодня, 06:24

Скалони — о победе над Чили: «Думаю, результат встречи справедливый»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча квалификации на чемпионат мира-2026 против Чили (3:0).

«Матч получился сложный, конец первого тайма был для нас не очень хорошим. В перерыве мы поговорили и исправили положение. Думаю, результат встречи справедливый. Мы сыграли хорошо, но всегда есть что исправить. Сборной Аргентины не нужен кто-то, чтобы не расслабляться. Мы видим игроков на позициях, где они нужны команде. Сегодня Алехандро Гарначо все сделал хорошо, он классный игрок, который может нам дать многое», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

В первом тайме голов забито не было. Сразу после перерыва Алексис Макаллистер открыл счет. В концовке Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев, а уже в добавленное время Пауло Дибала довел счет до крупного.

В следующем матче Аргентина 10 сентября сыграет с Колумбией, Чили встретится на следующий день с Боливией.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Чили по футболу
Лионель Скалони
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