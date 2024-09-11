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Сегодня, 06:46

Скалони — о поражении от Колумбии: «Думаю, что сборная Аргентины провела хорошую игру»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2026 против Колумбии (1:2).

«Поздравляю Колумбию с победой. Я думаю, что мы провели хорошую игру, учитывая обстоятельства. Мы всегда стараемся двигаться за мячом и быть эффективными на последних метрах перед воротами, чего нам не удалось сделать сегодня. Мы должны исправить те проблемные места, которые у нас существуют. В моменте с пенальти судья должен был видеть весь эпизод с самого начала», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

Колумбия набрала 16 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице отбора в Южной Аерике. Аргентина продолжает лидировать — 18 очков.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Лионель Скалони

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