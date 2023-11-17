Скалони: «Нельзя думать, что, поскольку мы чемпионы мира, сборная Аргентины никогда не проиграет»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (0:2).

«Мы не нашли свой путь, и нам было не комфортно. Они, без сомнения, заслужили победу. Мы попытались исправиться во втором тайме, использовав замены. Несмотря на победную серию, которая у нас была, мы понимаем, что в футболе можно проиграть. Нам грустно, потому что, играя дома, мы всегда хотим доставить людям радость. Никто из нас не любит проигрывать, но мы должны перевернуть страницу, подумать о том, что будет дальше, и исправить это. Мы не можем думать, что, поскольку мы чемпионы мира, мы никогда не проиграем. Вы учитесь на всех поражениях. Мы постараемся не допустить повторения», — приводит слова Скалони пресс-служба национальной команды.

Уругвайцы набрали 10 очков и поднялись на 2-е место в турнирной таблице. Аргентинцы лидируют — 12 очков.