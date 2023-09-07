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Сегодня, 07:27

Скалони: «Если бы это зависело от меня, люди приходили бы бесплатно на матчи сборной Аргентины»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о высоких ценах на билеты отборочного турнира чемпионат мира-2026 против Эквадора.

«Мне пришлось купить 9 билетов. Конечно, я заплатил за них. Я потратил около 900 тысяч аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов), но я не тот, кто устанавливает цены. Если бы это зависело от меня, люди приходили бы бесплатно», — цитирует ESPN Скалони.

Матч Аргентина — Эквадор состоится в пятницу, 8 сентября. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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