Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
11 ноября, 11:11

Сперцян: «Выступать за сборную Армении всегда по-особенному трепетно и волнительно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за сборную Армении.

«Тем временем я уже в Ереване! Выступать за сборную всегда по-особенному трепетно и волнительно. До матча с Венгрией несколько дней, будем готовиться», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

Сборная Армении в ноябре проведет два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026. 13 ноября национальная команда дома сыграет с Венгрией, а 16 ноября — на выезде с Португалией.

Источник: Telegram-канал Эдуарда Сперцяна
4

  • m_16

    Не там мы с нацизмом боремся, не там.

    11.11.2025

  • Бананоид

    парадаксально, всё черное дерьмо в России так трепетно любит свои черножопии, но их палками от сюда не выгнать...

    11.11.2025

  • spar001

    ты же родился в России, ты русский... какая еще Армения?... если тебе так "трепетно" езжай в Ереван там и живи...

    11.11.2025

  • Romario_Z

    Мощная заметка!

    11.11.2025

