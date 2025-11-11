Сперцян: «Выступать за сборную Армении всегда по-особенному трепетно и волнительно»

11 ноября, 11:11
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как относится к выступлениям за сборную Армении.
«Тем временем я уже в Ереване! Выступать за сборную всегда по-особенному трепетно и волнительно. До матча с Венгрией несколько дней, будем готовиться», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.
Сборная Армении в ноябре проведет два матча в отборочном турнире чемпионата мира-2026. 13 ноября национальная команда дома сыграет с Венгрией, а 16 ноября — на выезде с Португалией.
11.11.2025
Бананоид
11.11.2025
spar001
11.11.2025
Romario_Z
11.11.2025