Сперцян считает, что поражение от Португалии придаст сборной Армении мотивации для роста

17 ноября, 18:24
Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян опубликовал пост после разгромного поражения от Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Игра прошла 16 ноября на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счетом 9:1 в пользу португальцев. Сперцян забил единственный гол сборной Армении.
«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам еще больше мотивации для роста. Мы не сдаемся и продолжаем работать, все впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», — написал футболист в своем Telеgram-канале.
Сборная Армении заняла последнее, 4-е место в группе F отборочного турнира и не вышла на чемпионат мира 2026 года.
Sergey Sparker
Не 10 же пропустили! Выдать премию коньяком! Самый вкусный коньяк "Ахтамар".
17.11.2025
Slava Bulatov
тренера в отставку и полкоманды на лавку
17.11.2025
Илья858
Сказал всё правильно, но в реальности сложно искать мотивацию после 1:9
17.11.2025
echo2011
В эпоху Сталина за такое поражение команду просто разогнали бы.И это самый минимум.
17.11.2025
gan75
Типа дно нащупали и всплываете?...
17.11.2025
Семён Фадеич
Ну ну, давайте, растите. Позор.
17.11.2025