Чемпионат мира. ЧМ по футболу 2026. Новости
Новости
17 ноября, 18:24

Сперцян считает, что поражение от Португалии придаст сборной Армении мотивации для роста

Алина Савинова

Полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян опубликовал пост после разгромного поражения от Португалии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Игра прошла 16 ноября на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счетом 9:1 в пользу португальцев. Сперцян забил единственный гол сборной Армении.

«В футболе бывает и так. Но подобные матчи дают нам еще больше мотивации для роста. Мы не сдаемся и продолжаем работать, все впереди. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал», — написал футболист в своем Telеgram-канале.

Сборная Армении заняла последнее, 4-е место в группе F отборочного турнира и не вышла на чемпионат мира 2026 года.

Португалия разгромила Армению (9:1) и&nbsp;завоевала путевку на&nbsp;ЧМ-2026.Справились без Криштиану: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1 и завоевала путевку на ЧМ-2026
Источник: https://t.me/EdoSpertsyan10_8/93
6

  • Sergey Sparker

    Не 10 же пропустили! Выдать премию коньяком! Самый вкусный коньяк "Ахтамар".

    17.11.2025

  • Slava Bulatov

    тренера в отставку и полкоманды на лавку

    17.11.2025

  • Илья858

    Сказал всё правильно, но в реальности сложно искать мотивацию после 1:9

    17.11.2025

  • echo2011

    В эпоху Сталина за такое поражение команду просто разогнали бы.И это самый минимум.

    17.11.2025

  • gan75

    Типа дно нащупали и всплываете?...

    17.11.2025

  • Семён Фадеич

    Ну ну, давайте, растите. Позор.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Эдуард Сперцян
    Чемпионат мира по футболу
    Сборная Армении по футболу
    Сборная Португалии по футболу
