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Сегодня, 06:58

Месси — Родриго: «С чего это мы ссыкуны?»

Руслан Минаев
Лионель Месси и Родриго.
Фото Reuters
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Стали известны детали эмоционального диалога между нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси и форвардом сборной Бразилии Родриго в матче южноамериканского отбора чемпионата мира 2026 года.

Игра проходила на «Маракане» в Рио-де-Жанейро завершилась победой гостей — 1:0.

Перед матчем на поле возникла потасовка, в ходе которой Месси спросил Родриго: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы ссыкуны?» — приводит слова аргентинца Pasta de Campeon.

Матч начался с 27-минутной задержкой из-за драки болельщиков. Месси в это время увел свою команду в раздевалку.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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